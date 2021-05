Emily Ratajkowski, dolcezza infinita: in versione mamma, scalda i social

Emily Ratajkowski si è mostrata in una versione differente sui social. Lo scatto ha lasciato i fan senza parole.

La super top model Emily Ratajkowski ha stupito i fan. Questa volta si è mostrata in versione naturale sui social in una serie di scatti. Un carosello d’immagini in cui la modella indossa sneakers e un mini dress bianco. Il dettaglio del cappellino verde rende il look ancora più sportivo. Insieme a lei il suo dolcissimo bimbo.

Neomamma, Emily ha dato alla luce al piccolo Sylvester lo scorzo 8 marzo. La modella è legata al marito Sebastian Bear-McClard.

Emily Ratajkowski: dagli esordi alla carriera da top model

