Si chiama Emma ed è figlia di una famosa attrice amatissima dal pubblico soprattutto per uno dei suoi ultimi personaggi.

Si chiama Emma, classe 1996 ed è una doppia figlia d’arte. Come si vede da questa foto, sicuramente non le manca espressività e capacità comunicativa. Doni che sicuramente ha ereditato dalla madre, una famosa attrice italiana che vanta una carriera lunghissima e degna di attenzione.

Negli ultimi anni, abbiamo visto la madre interpretare un ruolo diventato ben presto iconico in una delle fiction più importanti per la RAI.

Emma ha conseguito nel 2019 la Laurea al DAMS di Roma. Come si evince dal profilo Instagram la giovane ha un amore innato per la musica, suona infatti il pianoforte ed è una vera appassionata di fotografia, numerosi gli scatti in bianco e nero. Emma ha recitato in un episodio nella serie di Don Matteo 11 e lo scorso anno insieme alla madre.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Emma, la passione per l’arte: chi è la madre (e il padre)

Avete ancora dubbi? Emma è la figlia di Elena Sofia Ricci e del regista Pino Quartullo. Con dei genitori così non poteva non nascere con la passione per l’arte, nelle sue molteplici forme. Emma infatti lo scorso anno, come avevamo già anticipato, ha recitato insieme alla madre in Vivi e lascia vivere la serie in onda su Rai Uno che aveva come protagonisti la Ricci e Massimo Ghini.

La Quartullo interpretava Laura Ruggero da giovane mostrando di essere adatta per quel ruolo. A parte per la somiglianza con la madre ma soprattutto dopo anni di studio e gavetta, recitare insieme alla Ricci non poteva che essere il giusto riconoscimento.

La Quartullo è un vulcano di idee. Con l’augurio di rivederla presto in televisione con un nuovo progetto.