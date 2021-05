La showgirl Belen Rodriguez adagiata in spiaggia è un sogno ad occhi aperti, una favola da non perdere dalla bellezza disarmante.

E’ all’ottavo mese di gravidanza la meravigliosa soubrette di origini argentine, Belen Rodriguez. Ed il fascino racchiuso tra il suo vivido presente, con il compagno di vita Antonino Spinalbese, ed il loro attesissimo futuro, catturano in men che non si dica l’attenzione dei suoi ammiratori come mai è accaduto in queste ultime settimane.

In questi giorni Belen sta trascorrendo la sua quotidianità in una località edenistica, fatta di laghi, spiagge e suggestive palme. La showgirl si lascia talvolta ispirare, come notato precedentemente da alcuni suoi fan, dall’occhio artistico di Antonino, documentando le sue rilassanti avventure vacanziere. Ed inoltre non risparmiandosi di tanto in tanto anche qualche prezioso consiglio di bellezza per il pubblico. Ma veniamo adesso all’istantanea da sogno…

Belen Rodriguez, fa sognare: in spiaggia la sua bellezza è disarmante