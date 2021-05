Fedez fa arrabbiare di nuovo Leone: “Non si fa”. La Ferragni lo difende

Domenica di discussione davanti alla televisione nella famiglia dei Ferragnez. Leone contro papà Fedez e i video impazzano

I Ferragnez ed i loro video esilaranti. Non è una novità per il loro pubblico che supera, insieme, 36 milioni di follower. Fedez e Chiara Ferragni mostrano molto della loro quotidianità e gli utenti apprezzano per la loro normalità tra lavoro e vita in casa.

Di certo Leone è il beniamino di tutti. Con le sue facce, le sue uscite simpatiche e soprattutto i rimproveri al papà fa scoppiare tutti a ridere. È diventato virale il video in cui rimprovera papà Fedez perché non doveva chiamare la mamma “La Ferri” come molte altre situazioni che il rapper di Rozzano puntualmente riprendere e ce le mostra.

Anche ieri un nuovo “episodio” di Lello che sgrida il papà per qualcosa che non si fa e a nulla vale la difesa di Chiara Ferragni, quando una cosa non si fa per lui è no e basta.

Fedez e Leone, domenica di “lite in famiglia

Una nuova ed esilarante lite in casa dei Ferragnez tra Fedez e il piccolo Leone. Il papà ha ben pensato di far divertire il figlio con il trucco della magia con uno dei classici cartoni animati: Tom e Gerry. Il rapper è convinto di fargli piacere ma la reazione del piccolo di tre anni è inaspettato. A Leone quello che fa il papà non piace e si arrabbia.

Fedez con il trucco di magia, si mette vicino alla televisione e con la cannuccia in bocca fa vedere come ruba il latte a Tom. Con la cannuccia prima succhia tutto il latte del simpatico gatto cartone animato e poi glielo soffia in faccia pensando di far divertire il suo Leone ma la sua supposizione è sbagliata.

I dispetti di papà Fedez per Tom a Leone non piacciono affatto. Lui si arrabbia e urla al papà “Non si fa”. Leone ancora una volta spiazza il rapper, si alza dal divano e lo bacchetta. Il marito di Chiara Ferragni cerca di difendersi ma il primogenito non ne vuole sapere. E allora l’influencer e imprenditrice digitale cerca di difendere il marito chiedendo al piccolo “Come non si fa?”.

Ma lui è un bimbo corretto e ammonisce entrambi dicendo: “Niente dispetti a Tom” e Fedez non può far altro che commentare: “Leone contro alle ingiustizie”. Ancora una volta tutti pazzi per Leo.