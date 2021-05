Terribile incidente sulla statale: morto un ragazzo di 21 anni

Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla statale 693 del Gargano, in provincia di Foggia.

Drammatico incidente nella mattinata di oggi lungo la strada a scorrimento veloce del Gargano 693, nel tratto compreso tra San Nicandro Garganico e San Nicola Imbuti, in provincia di Foggia. Secondo quanto sino ad ora ricostruito, un furgone, che trasportava frutta e verdura condotto da un ragazzo di 21 anni, è uscito fuori strada schiantandosi contro alcuni alberi. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, i medici, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Un ragazzo di 21 anni di Cagnano Varano è morto all’alba di questa mattina, lunedì 17 maggio, in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la statale 693 del Gargano tra San Nicandro Garganico e San Nicola Imbuti, in provincia di Foggia.

Secondo quanto riporta la redazione di Today, la vittima si trovava alla guida di un furgone appartenente ad una ditta che si occupa del trasporto di frutta e verdura. Per cause ancora da chiarire, il giovane ha perso il controllo del mezzo che, dopo essere uscito fuori strada, si è schiantato violentemente contro la vegetazione.

In pochi minuti, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo l’equipe medica, arrivata anche a bordo dell’elisoccorso, non ha potuto far nulla per il 21enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo il violento impatto.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente ed appurare le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo alla giovane vittima, di cui non è stata resa nota l’identità.