Giulia Salemi donna in carriera: una bomba atomica – FOTO

Giulia Salemi donna in carriera: una bomba atomica! L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta che ha partecipato al reality, l’avevamo già vista due anni ma per una serie di motivi le cose non erano andate come lei sperava: un provvedimento che l’ha portata ad uscire dalla casa prima della finale e una relazione con Francesco Monte che non è andata in porto.

Giulia Salemi fa impazzire tutti: lo scatto fa record di likes

Giulia non pensava che questa volta la sua vita sarebbe cambiata totalmente. Nella casa ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, che era invischiato in una relazione complicata con Elisabetta Gregoraci e non pensava che avrebbe mai potuto conquistare il suo sguardo e il suo cuore. Alla fine, però, il destino ci ha messo lo zampino e i due si sono avvicinati sempre di più e alla fine innamorati.

Ad oggi Giulia è una donna felice, realizzata, sta conducendo un programma tutto suo su Mediaset Play e ha un uomo che la ama tantissimo accanto. Insomma, è un periodo particolarmente bello per lei e se lo sta godendo a pieno.