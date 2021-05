“Grande fratello vip 6”, spuntano i primi tre nomi dei nuovi concorrenti

Tra qualche mese tornerà in televisione l’edizione del Grande Fratello Vip 6 e c’è chi ha già spoilerato alcuni nomi dei concorrenti

Sono passati due mesi e mezzo da quando Alfonso Signorini negli studi Mediaset ha pronunciato il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 5. Nonostante sia trascorso così poco tempo, gli autori stanno già lavorando alla prossima edizione che inizierà a settembre.

Alla guida sembra essere riconfermato il giornalista del settimanale Chi che con il suo fascino e buona dialettica è riuscito a conquistare il pubblico italiano. Per quanto riguarda gli opinionisti ancora non sappiamo molto, invece sono appena spuntati alcuni nomi dei possibili concorrenti.

Grande Fratello Vip 6: i primi due concorrenti

Santo Pirrotta, durante il suo spazio ad Ogni Mattina, il programma televisivo condotto da Adriana Volpe, ha svelato chi potrebbe entrare a far parte della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare i più gettonati sono Anna Oxa, la cantante che sta per compiere sessanta anni e Gabriel Garko, l’attore che proprio nella scorsa stagione ha fatto coming out in diretta.

C’è poi un terzo nome: Barbara Bouchet. Attrice e madre dello chef Alessandro Borghese, ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle. Secondo una sua dichiarazione però non sarebbe propensa a partecipare ai reality, in quanto più interessata ai talenti. L’indiscrezione di Pirrotta però sembra molto attendibile, avrà cambiato idea?

Gli appassionati del reality non vedono l’ora di scoprire chi prenderà parte alla prossima edizione e quali saranno le sorprese e i colpi di scena, visto che al Grande Fratello Vip non si può mai stare tranquilli.