Bambina cade nel fiume: il gesto eroico di due ragazzi

Una bambina di 3 anni è caduta nelle acque del fiume Adda, in provincia di Lodi, ed ora si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Ore di apprensione quelle che si stanno vivendo a Bergamo, dove una bambina di soli 3 anni si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La piccola, nel pomeriggio di ieri, dopo essere sfuggita al controllo dei genitori, è caduta nel fiume Adda a Montanaso Lombardo (Lodi). Fortunatamente, due ragazzi, accorgendosi dell’accaduto, senza esitare si sono tuffati in acqua ed hanno portato a riva la bimba. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi che hanno trasportato la piccola in ospedale, dove è ora ricoverata.

Lodi, bambina cade nel fiume Adda: ricoverata in gravi condizioni, salvata da due 20enni

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri, domenica 16 maggio, a Montanaso Lombardo, comune in provincia di Lodi. Stando a quanto riporta la redazione di Prima Lodi, una bambina di 3 anni si era recata con la famiglia presso il parco Belgiardino per trascorrere una tranquilla domenica.

Leggi anche —> Incidente mentre lavora in un terreno, morto un uomo: inutile la corsa in ospedale

Leggi anche —> Linciato dalla folla inferocita e scaraventato in un cassonetto: la vicenda – VIDEO

Improvvisamente, la bimba è sfuggita al controllo dei genitori, ed è caduta nelle acque del fiume Adda. Ad accorgersi dell’accaduto, due 20enni che si sono subito lanciati in acqua mentre la piccola veniva trascinata dalla corrente. I due ragazzi sono riusciti a trasportarla a riva, mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, allarmati dai presenti.

Leggi anche —> Cade nella vasca dei liquami: proprietario di una cascina ritrovato morto

Dopo le prime cure sul posto, la bambina, che ha rischiato di annegare, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Insieme ai soccorsi, sono giunti presso le rive dell’Adda anche i vigili del fuoco ed i carabinieri. Ora i militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda e capire con esattezza come la piccola sia finita in acqua.