Lucia Javorcekova il decolleté in primo piano è da infarto-FOTO

La modella slovacca Lucia Javorcekova è di una bellezza unica, ha condiviso di recente una foto in primo piano che lascia senza parole

La Javorcekova è pazzesca, la foto che ha condiviso in primo piano su instagram fa letteralmente impazzire i followers. Appare in primo piano con il viso e il seno prosperoso che non sta nemmeno dentro all’intera inquadratura. Sorride felice alla fotocamera con i capelli sul viso. I commenti sono ovviamente tantissimi, gli utenti si complimentano con la modella per la sua bellezza e sensualità. “Bellissima”, “Amo questa foto”, “Vai oltre la magnificenza”.

Lucia Javorcekova e le sue forme su instagram

La Javorcekova è una modella e influencer molto nota, sul suo profilo instagram ha 2,1 milioni di followers. In Italia è diventata nota dopo aver partecipato al gioco sul web nel 2015 dove si è aggiudicata il titolo di Mozzarellona per le sue forme prosperose. La bellissima donna è classe 1990 ed è nata a Bratislava in Slovacchia. I suoi hobby sono la pasticceria e lo sport. Ha dichiarato che le piacerebbe essere una ciclista professionista. Nella sua gioventù si è trasferita anche in Svizzera dove ha iniziato la carriera da promoter e ragazza immagine, grazie alla sua bellezza. In questo periodo la modella conquista i followers con le sue foto sempre molto sensuali e provocanti sui social.

In uno scatto recente è su una spiaggia pazzesca a Tulum, dove vive attualmente con il suo compagno e sua figlia. Appare appoggiata ad un albero completamente nuda con le braccia che coprono i seni. Le sue curve si sposano con la bellezza della spiaggia e le onde in lontananza. Nella didascalia scrive poi un paragrafo interessante. “La ragazza e l’oceano. Per lei l‘oceano era più di un sogno, era un posto di cui aveva bisogno per visitare e trovare se stessa. E quando è tornata nella città, potevi vedere il sole nei suoi occhi, il vento tra i capelli e il gusto dell’infinito salato sulle sue labbra”.

Una frase bellissima e riflessiva oltre che essere una visione romantica del rapporto tra donna e mare. Questo scatto fa parte di un calendario nudo che ha fatto la bella modella. Nelle stories la vediamo alle prese con giornate quotidiane a Tulum, una vita sa sogno con sua figlia e il compagno in un posto idilliaco.