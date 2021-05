Ludovico Tersigni, chi è? biografia, carriera, love story e curiosità sull’attore

E’ pronto ad esordire come conduttore di “X Factor” l’attore Ludovico Tersigni. Scopriamo nel frattempo tutte le curiosità su di lui.

Un’emozione unica, per il giovane attore Ludovico Tersigni, quella di sostituire dopo ben dieci anni di presenza sul palco di “X-Factor” l’amatissimo Alessandro Cattelan. La notizia è ancora fresca e nel frattempo tutti appassionati del talent show di origini britanniche corrono alla ricerca di affidabili notizie riguardanti il giovane ma intraprendente e talentuoso Ludovico.

Ludovico Tersigni, classe 1995 nasce a Roma sotto il segno del Leone. Nonostante la sua nascita nella capitale il venticinquenne ha sempre amato trascorrere la sua quotidianità in quel di Nettuno, cittadina del litorale laziale bagnata dalle acque del Tirreno. Ludovico si diploma, ottenendo la licenza classica, al “Chris Cappell College”. Durante gli studi il ragazzo si cimenta già in alcune performance teatrali, per poi esordire più tardi sul grande schermo.

Ludovico Tersigni, carriera, love story e altre curiosità sull’attore

L’esordio al cinema avverrà grazie alla pellicola di “Arance & martello”, uscita nelle sale nel 2014 e realizzata dal regista Diego Bianchi, nonché zio di Ludovico, meglio conosciuto con il nome d’arte di “Zorro”. Il film verrà poi presentato alla “Mostra internazionale d’arte cinematografica” di Venezia. L’attore lavorerà in seguito nel 2015 con il regista Gabriele Muccino, in “L’estate Addosso”, meritando poi un ruolo anche nella serie televisiva di “Tutto Può Succedere” al fianco di Benedetta Porcaroli e Pietro Sermonti.

La notorietà con il grande pubblico aprirà ufficialmente le sue porte nel 2017. Dopo essere stato confermato come protagonista per “Slam – Tutto per una ragazza”, pellicola successivamente presentata al “Torino Film Festival”. Più tardi il nuovo ruolo in “Skam Italia” continuerà ad accrescere i consensi nei suoi riguardi, fino ad approdare nella serie televisiva di “Summertime” nel 2020. Adesso, a partire dal prossimo 3 giugno, andrà in onda la seconda stagione su Netflix. Ambientata sulla riviera romagnola.

Per quel che riguarda la sua vita privata e le sue eventuali love stories non si conosce molto sul suo conto. In quanto Ludovico appare al pubblico come una personalità molto riservata. Infatti, anche sui social, il suo profilo ufficiale non è al momento disponibile. Chissà se in contemporanea con il suo nuovo progetto di conduzione Sky deciderà di allettare i suoi fan con qualche novità. “Stay tuned!“.