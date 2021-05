Uomini e Donne, Riccardo smaschera Roberta: “Ci siamo messi d’accordo”

Maria De Filippi contro un cavaliere a Uomini e Donne: “Adesso basta”. Ospiti della puntata di oggi, Riccardo e Roberta hanno raccontato la fine della loro relazione

Oggi a Uomini e Donne abbiamo visto nuovamente come ospiti Riccardo e Roberta che sono venuti a confermare la fine della loro relazione. Roberta ha confermato che tra di loro è finita, che si sono sentiti di recente e hanno capito di voler mettere un punto alla loro relazione. Lei in particolare ha realizzato che lui non è mai stato innamorato di lei.

Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera Riccardo: “La stai mortificando, basta”

Dopo una lunghissima lite, Riccardo ha svelato qualcosa che nessuno avrebbe mai pensato di sentirgli dire: ovvero che lui e Roberta si sono messi d’accordo per tornare in studio e fare due puntate. “Io mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo, ci siamo accordati, vuoi negarlo? Hai il coraggio di negare che ci siamo messi d’accordo?”. Roberta ha continuato a negare mentre Riccardo, invece, ha raccontato che si sono visti a casa di lei e hanno deciso tutta la strategia da adottare per ritornare nel programma di Maria De Filippi.

Un’accusa pesante che ha fatto molto discutere e che vedrà il continuo nella puntata che andrà in onda domani: cosa succederà? E Maria a chi sceglierà di credere? Se tutto dovesse rivelarsi vero, i due potrebbero essere mandati via per sempre dopo oramai molti anni di partecipazione al programma.