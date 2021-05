Miss Universo 2021, eletta la più bella della galassia: vince il fascino latino

E’ stata incoronata Miss Universo. A vincere la 69esima edizione della gara è stata la una concorrente dal fascino bellissimo.

Ad aggiudicarsi la corona di Miss Universo è stata Andrea Meza. 26 anni, di origini messicane, ha sfidato ben 70 partecipanti provenienti da ogni parte del mondo. Tra i volti delle bellissime in gara è apparso anche quello della siciliana Viviana Vizzini.

Tra tutte queste dee di bellezza a vincere la competizione è stata Meza. Curve mozzafiato, sguardo angelico, lunghi capelli castani hanno colpito tutti. Laureata in ingegneria del software, ha ricevuto il riconoscimento di più bella dell’universo. Per l’occasione ha indossato un abito rosso luccicante. A incoronarla è stata Zozibini Tunzi, la vincitrice dell’ultima edizione.

Miss Universo: molti puntavano su Miss Myanmar

La cerimonia per eleggere Miss Universo si è tenuta in Florida. La competizione per sezionare la donna più bella della galassia è ritornata dopo il fermo dello scorso anno per via della pandemia.

Quest’anno l’edizione è stata realizzata presso il Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Nella suggestiva location hanno sfilato le bellezze provenienti da tutto il mondo. In particolare hanno indossato abiti tradizionali del loro paesi dando vita a un colorato show.

Sogno comune di tutte le sfidanti è stato quello di aggiudicarsi la fascia della più bella dell’universo. In finale sono arrivate Miss provenienti dall’India, dal Brasile, dal Perù, dalla Repubblica Domenicana e dal Brasile. Proprio quest’ultima è stata la vincitrice.

Tra 70 concorrenti di nazionalità differenti, a conquistare tutti è stato il fascino latino. La sua bellezza ha colpito tutti anche se per molti desideravano vincesse Thzar Wint Lwin, Miss Myanmar.

Quest’ultima ha infatti stupito tutti denunciando le criticità del sul Paese a seguito del colpo di stato avvenuto a febbraio.