Robert De Niro, dolore straziante: infortunio per l’attore, cosa è successo?

Robert De Niro è stato vittima di un incidente durante le riprese del suo ultimo film. Scopriamo cosa è successo.

Incidente di percorso per Robert De Niro. Il noto attore si è fatto male in Oklahoma. Qui era impegnato durante le riprese del suo ultimo film. 77 anni, De Niro stava realizzando la pellicola “Killers of Flowers Moon”, di Martin Scorsese.

Il tutto non sarebbe tuttavia accaduto sul set permettendo pertanto alla produzione di andare avanti. L’attore ha già girato tutte le scene e potrà così concedersi un periodo di stop per riprendersi. Tornato a New York, si sta sottoponendo a una serie di accertamenti.

Robert De Niro: accertamenti in corso dopo l’incidente

Il celebre regista sta dando vita a una pellicola ambientata negli anni venti. Il suo copione si basa sua una rivisitazione di una pubblicazione di David Grann. La trama è incentrata sull’uccisione seriale dei componenti della Nazione Osage. Crimini passati alla storia con il “regno del terrore”.

Un noir per cui è stato scelto un cast pazzesco. Robert ha recitato al fianco di attori del calibro di Leonardo Di Caprio e Lily Gladstone.

L’incidente del noto attore sembrerebbe non essere accaduto sul set. In merito all’accaduto si sa solo che De Niro si è ferito a una gamba. Sembrerebbe essersi strappato il quadricipite. Dopo l’accaduto, ha rivelato come il dolore sia stato straziante. Il premio Oscar è ritornato nella Grande Mela per avere assistenza medica.

Le informazioni sulla dinamica dell’incidente non sono state chiarite. Si sa solo che le sue condizioni non siano gravi.