“Selvaggia”, Elisabetta Canalis stupisce i fan in versione pitonata – FOTO

Elisabetta Canalis ha lasciato i suoi follower senza parole pubblicando una doppietta di foto da infarto con un abitino attillato pitonato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La ex velina mora di Striscia la Notizia ha ammutolito i suoi fan su Instagram pubblicando una doppietta di scatti da mille e una notte. Elisabetta Canalis è sul tetto di una casa, probabilmente la sua, a Los Angeles in California. Si vedono i palazzi sotto di lei ed è come se stesse sul tetto del mondo per l’immensa bellezza delle sue foto. È vestita con un abitino pitonato e stivali alti della stessa fantasia.

Quello che ha colpito i suoi follower è stato oltre al suo vestito, la sua figura sontuosa che spicca nella veduta circostante. C’è chi nei commenti ha scritto semplicemente “selvaggia” dato l’abbigliamento e chi ha detto che “il lunedì è ormai svoltato” grazie a lei. Le sue due immagini infatti regalano al suo pubblico un buon inizio settimana facendo dimenticare che è finito il weekend e oggi la maggior parte delle persone tornano al lavoro.

Elisabetta Canalis, le foto con il vestito pitonato che fanno sciogliere i fan

