“Il lunedì è bello…”, Sonia Lorenzini in reggiseno fa sognare i followers, esce tutto – FOTO

Sonia Lorenzini augura ai fan un buon inizio di settimana con uno scatto da perdere la testa. In reggiseno, l’ex gieffina è sensuale come mai prima d’ora

Sonia Lorenzini, che il grande pubblico ha potuto conoscere grazie alla scorsa edizione del “Grande Fratello”, è un’influencer con numeri da capogiro. Il suo profilo Instagram vanta di quasi 1 milione di followers, che la seguono fin dai tempi di “Uomini e Donne“. La modella è stata infatti uno dei volti più amati dai telespettatori. Dopo aver corteggiato Claudio D’Angelo, che gli aveva preferito Ginevra Pisani, la Lorenzini aveva ricevuto un’offerta imperdibile dalla De Filippi: sedersi nella tanto ambita sedia rossa.

Un percorso lampo quello di Sonia, che si concluse con la scelta improvvisa di Emanuele Mauti: relazione che non andò a buon fine, con grande dispiacere da parte del pubblico. Ad oggi, la Lorenzini è ancora alla ricerca della sua dolce metà. Nel frattempo, l’ex gieffina non manca di stuzzicare i suoi seguaci con scatti davvero provocanti: nell’ultimo, condiviso appena tre ore fa, l’influencer indossa solamente il reggiseno.

Sonia Lorenzini, la FOTO in reggiseno fa impazzire i followers, unica

Sonia Lorenzini, attraverso l’ultimo scatto postato su Instagram, ha voluto augurare ai followers un buon inizio di settimana. “Il lunedì è bello… Il lunedì è bello…“, ha scritto l’ex gieffina nella didascalia, mostrando la propria espressione corrucciata. Indubbiamente, la foto avrà reso felici i migliaia di fan che la seguono: con un outfit a dir poco a luci rosse, Sonia ha fatto perdere la testa a tutti.

La modella, accovacciata sul pavimento, indossa solamente un paio di jeans e il reggiseno color nude, che a malapena contiene il suo seno esplosivo. Sonia, in una posa del tutto singolare e con i tacchi ai piedi, appare decisamente a suo agio: gli utenti non potevano non apprezzare lo scatto.

“Tutti vorremmo iniziare il lunedì con tanta bellezza“, “Sei bellissima“, “Ci sono dei lunedì che vanno bene…“: per la modella è l’ennesimo trionfo.