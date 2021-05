Veronica Gentili fa perdere la testa ai suoi follower. L’outfit prima di entrare in studio scatena i desideri più nascosti

La bellezza, la classe, lo stile e l’eleganza. Così potremmo descrivere Veronica Gentili, la giornalista romana classe 1983 che dalle reti Mediaset è al timone di “Stasera Italia Weekend”, il programma di approfondimento politico e di attualità. È un appuntamento che i suoi fan aspettano con ansia per vedere la bella Veronica in tv, con le sue performance sempre impeccabili e quei look che non sbagliano mai.

Nella puntata del 15 maggio la giornalista ha realizzato un vero testa a testa “contro” un’altra sua collega, Lilli Gruber. Il suo “Stasera Italia Weekend” è riuscito a portare a casa 974.000 ascoltatori con il 4.4% di share nella prima parte e 899.000 spettatori (3.8%) nella seconda. Numeri nonn molto lontani da quelli di “Otto e Mezzo Sabato” su La7 che è arrivato al 4.9% di share.

Insomma la Gentili per Rete Quattro è una garanzia nel week end. Tra politica, casi di cronaca ed attualità e la bellezza fulminante della giornalista romana, oltre che la sua estrema bravura. Ecco perché il favore del pubblico è assicurato.

Del resto oggi le giornaliste che piacciono sempre di più, anche sui social, non si contano più sulle dita di una mano. Aumentano e si fanno notare anche per la loro sensualità. Veronica Gentili è una di questa. Con la sua chioma corvino sfida le bionde Diletta Leotta e Giorgia Rossi. Chi avrà la meglio tra tutte?

Veronica Gentili, la FOTO in tailleur: un’acclamazione