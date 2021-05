La tragedia si è consumata questo lunedì mattina (17 maggio): l’area è stata isolata e transennata dalle forze di polizia.

Questo lunedì mattina (17 maggio) un uomo ha accoltellato e ucciso 3 passanti all’interno di un parco vicino alla stazione ferroviaria di Ekaterinburg, città situata a circa 1.667 chilometri a est di Mosca, nell’Oblast’ di Sverdlovsk (Russia). Ad annunciarlo è la TASS. Secondo quanto riportano le fonti citate dall’agenzia di stampa russa, gli agenti di polizia sono riusciti ad ammanettare il criminale. Durante l’arresto, questi ha opposto resistenza al pubblico ufficiale ed è rimasto ferito. La notizia è stata confermata dal dipartimento regionale del Comitato Investigativo russo. A seguire i dettagli nei comunicati ufficiali.

Il movente del triplice omicidio: l’acceso diverbio nel parco

Stando a quanto riferisce la dichiarazione del Comitato investigativo russo, all’origine della strage vi sarebbe un acceso diverbio “scatenato dall’esagerato consumo condiviso di alcol all’interno di un parco vicino al terminal ferroviario di Ekaterinburg.” La notizia trova conferma anche nell’ultimo comunicato del capo del servizio stampa della direzione principale del ministero degli Interni locale Valery Gorelykh.

L’alto funzionario ha rivelato che “l’uomo ha tentato di aggredire le forze dell’ordine con un coltello.” Gli agenti hanno immediatamente risposto impugnando le armi di servizio: “prima il colpo di avvertimento in aria; in seguito è stato sparato un secondo proiettile verso l’aggressore.” Ferito, l’accusato è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Attualmente non sono chiare le identità delle vittime. In merito, gli ispettori hanno annunciato l’avvio alle indagini per ulteriori accertamenti.

La scena del crimine è stata isolata e transennata dagli agenti di polizia e dai membri della Guardia Nazionale della Federazione Russa (in russo Rosgvardija).

Fonte TASS