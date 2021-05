Un Posto al Sole anticipazioni 18 maggio: Silvia e Michele ai ferri corti

Un Posto al Sole anticipazioni 18 maggio: Silvia e Michele sono sempre di più ai ferri corti e la Graziani troverà conforto in una sua vecchia passione

Franco finalmente potrà avere un confronto con Pietro Abbate, ma più che un confronto sarà un durissimo scontro che potrebbe portare diverse conseguenze. Angela è sempre preoccupata per suo marito che si è immischiato in questa faccenda, quand’è che tutta questa storia avrà finalmente un epilogo?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Silvia e Michele sono sempre di più ai ferri corti. Sono oramai diversi mesi che i due non riescono più ad andare d’accordo e a non ritrovare la sintonia persa durante quel brutto episodio avvenuto durante il novembre scorso. Intanto la situazione lavorativa di Michele non aiuta affatto e potrebbe avere delle ripercussioni sulla sua famiglia non proprio trascurabili.

Mentre Silvia cercherà di trovare conforto in una antica passione, Roberto Ferri proverà a capire perché il suo rivale cova così tanto rancore nei suoi confronti e cosa si nasconde nel suo passato. Arriverà a sbrogliare una volta e per tutte questa matassa?