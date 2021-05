Uomini e Donne anticipazioni, Riccardo smaschera Roberta e Giacomo è sempre più vicino alla scelta

Riccardo Guarnieri ha smascherato Roberta Di Capua raccontando che si sono messi d’accordo per tornare nel programma. Si continuerà a parlare di questo scandalo e gli opinionisti diranno cosa pensano e a chi credono. Come si chiuderà questa faccenda?

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi

Intanto Giacomo è sempre più vicino alla scelta. Ha deciso di trascorrere due giornate con Carolina e Martina per arrivare più sicuro al momento fatidico. Chi sceglierà tra le due ragazze? Il web è diviso ed entrambe le corteggiatrici sono molto amate. Intanto Gemma e Aldo vivranno un momento molto particolare: la Galgani ha capito di provare qualcosa di importante per lui dopo che ha cominciato ad uscire con Isabella, questo evento le ha fatto aprire gli occhi ma Aldo non ha intenzione di rinunciare a questa conoscenza.

A Gemma sarebbe piaciuto riuscire a fidanzarsi prima dell’arrivo dell’estate e Aldo potrebbe essere la persona giusta per non passare la stagione da sola: riuscirà a fare nuovamente breccia del suo cuore e a conquistarlo dopo gli ultimi eventi o dovrà rinunciare a lui per sempre?