L’attrice Vanessa Incontrada ha condiviso una foto su Instagram dove guarda fissa e seria fuori dalla finestra, come mai?

Vanessa Inocontrada ha condiviso una foto su instagram dove appare seria mentre guarda fuori dalla finestra. Appare con un cambio look dei capelli, sono cortissimi infatti. Nella didascalia ha scritto:”Guardo..osservo…ascolto e vi sento. Besitos”.Sono tantissimi quelli che della bella attrice, appare anche il commento del collega Cesare Bocci che scrive:”Ma quanto sei bella?”. La Inconrada però risponde ironicamente, “Come il cu..della padella!! Bellio il mio amico Cesare”. Altri scrivono:”Che bello vedere una tua foto mi cambia le giornate, grazie vane sei stupenda”.

Vanessa Incontrada esce con un nuovo film

L’attrice il 15 maggio è uscita con un nuovo film, il titolo è “Ostaggi” ed è disponibile su Sky Primafila Premiere e On demand. Ha condiviso il manifesto del film e ha scritto sue parole in merito:”Ho fatto questo film con amore, passione, orgolio con degli amici, coleghi ma sopratutto attori, incredibilmente veri con la A maiuscola…Eleonora Ivone la regista del film. Sei tu che hai creato questa squadra, che hai visto in ognuno di noi i tuoi personaggi che abbiamo amato e li abbiamo resi vivi..ti stimiamo tanto!”. Il film è una commedia e gli altri protagonisti insieme alla Incontrada sono, Gianmarco Tognazzi, Elena Cotta, Francesco Pannofino, Jonis Bascir, Eleonora Ivone e anche Alessandro Haber.

La storia parla di un uomo inseguito dalla polizia dopo una rapina. Entra in una panetteria e prende in ostaggio gli avventori. La Incontrada recita il ruolo di un’ex infermiera ora prostituta in proprio. I personaggi si ritrovano in una situazione tragicomica e dove succedono cose inaspettate. Il film riprende una situazione reale che viviamo tutti, la crisi che molti vogliono negare ma che ci accompagna da troppo tempo. Il messaggio è che se nessuno fa nulla non cambierà mai nulla. A volte ridere dei problemi può essere una soluzione, e può farci vedere il tutto sotto un’altro punto di vista.

I ruoli interpretati rappresentano persone normali, tutti ci si possono riconoscere e questo rende la storia più autentica seppure surreale a tratti. La Incontrada nel film appare ancora con i capelli lunghi, subito dopo li ha tagliati per cambiare. Forse in arrivo dell’estate o forse per altri motivi, si dice che quando una donna taglia i capelli sta per fare un grande cambiamento. Staremo a vedere.