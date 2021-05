Verona-Bologna: le pagelle e il tabellino del monday night

Le pagelle e il tabellino del penultimo turno di questo campionato di Serie A tra Verona-Bologna, appena terminata.

Termina 2-2 la gara tra Hellas Verona e Bologna giocatasi nell’ultimo posticipo di questa penultima giornata.

Passano in vantaggio i padroni di casa al 2′ con Davide Faraoni che sfrutta il tiro sbilenco di Gunter e mette in rete non marcato all’interno dell’area.

Dopo mezzora pareggia i conti il Bologna con De Silvestri: il terzino raccoglie la palla calciata da Soriano e a pochi passi da Pandur mette la palla in rete.

Al 53′ il Verona torna in vantaggio con un grande gol di Kalinic che al volo anticipa tutti.

All’82’ pareggia i conti Palacio con un grande gol che di sinistro batte Pandur.

Hellas Verona-Bologna: tabellino e pagelle

L’Hellas Verona dunque si porta a 44 punti in classifica mentre il Bologna a 41.

Rete: 2′ Faraoni, 32′ De Silvestri, 53′ Kalinic, 82′ Palacio

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur 6.5; Ceccherini 6, Gunter 6.5, Dimarco 6; Faraoni 7, Barak 5.5 (51′ Veloso 6), Ilic 6, Lazovic 6.5; Zaccagni 6 (86′ Salcedo), Bessa (86′ Tameze); Kalinic 7. A disp. Silvestri, Lovato, Cetin, Rueegg, Berardi, Dawidowicz, Sturaro, Colley, Lasagna All. Paro

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 5.5; De Silvestri 6.5, Tomiyasu 5, Soumaoro 6, Dijks 5.5; Schouten 6, Sorianov 6; Skov Olsen 6, Vignato 5.5, Sansone 5.5 (63′ Barrrow 5.5); Palacio 7. A disp. Orsolini, Mbaye, Poli, Medel, Baldursson, Antov, Skorupski, Farago, Raimondo, Juvara, Urbanski All. Sinisa Mihajlovic.

Amminito: Gunter, Barak, Dijks, Schouten, Soriano

Nella prossima gara, che è l’ultima della Serie A, il Verona sarà ospite del Napoli al Diego Armando Maradona mentre il Bologna giocherà in casa contro la Juventus che cercherà il tutto per tutto per un posto in Champions League.