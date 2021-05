Finalmente giunge il tanto atteso annuncio del nuovo conduttore di “X Factor” è una sorpresa senza precedenti.

Il nome che sostituirà lo storico ed amato conduttore di “X-Factor” è stato finalmente svelato. Dopo una lunga attesa Alessandro Cattelan lascerà il posto ad un nuovo presentatore sul di uno dei show televisivi più gettonati di Sky. Si tratta di una presenza ad ogni modo ben vista ed apprezzata sul piccolo schermo.

Il nuovo conduttore sarà giovane, di bell’aspetto ed altrettanto dotato di talento e professionalità. Chi già conoscesse la serie tv di “Summertime“, realizzata dai registi Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi e nuovamente in onda a partire dal prossimo 3 giugno con la sua seconda stagione su Netfilx, lo avrà sicuramente già notato.

X-Factor, l’annuncio: il nome del presentatore è una sorpresa pazzesca

Che Cattelan volesse lasciare il programma una volta per tutte era già noto al suo pubblico. Tant’è che alla fine dello scorso anno proprio lo stesso conduttore di origini piemontesi, dopo un decennio, aveva colto l’occasione di inoltrare i suoi saluti e ringraziamenti ai telespettatori dello show. Un’esperienza che lo ha fatto crescere notevolmente ed acquistare un’ottima reputazione e di conseguenza una fama ed sempre maggiore.

Per quel che riguarda dunque la new entry stavolta si tratta di un giovane musicista ed attore romano, il venticinquenne Ludovico Tersigni. Ben noto anche al grande schermo, il suo esordio si è verificato con la sua presenza nella pellicola di “Tutto può succedere”, serie televisiva andata in onda sul primo canale Rai.

Nel suo ancor breve ma incredibilmente proficuo scambio di esperienze nel mondo dello spettacolo, Tersigni ha giù lavorato al fianco di attori e registi affermati. A partire con la visione cinematografica di Gabriele Muccino, alle scene condivise con la bellissima Benedetta Porcaroli e Matilda De Angelis, da poco reduci entrambe della serata ai David di Donatello 2021.