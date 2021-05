Anna Tatangelo il top è strettissimo, I fan sono impazziti: “Esplodono?”

Anna Tatangelo è stata particolarmente attiva sui social: le sue stories hanno letteralmente infuocato Instagram.

Anna Tatangelo è inarrestabile: la nativa di Sora sta vivendo un momento alquanto positivo dal punto di vista professionale. Il 2020, nonostante l’addio a Gigi D’Alessio, era stato già fantastico per la classe 1987 con la partecipazione all’amatissimo programma ‘All Together Now’ e con l’esperienza in altri generi musicali (emblematica la canzone Guapo insieme a Geolier).

Tra circa dieci giorni uscirà il suo nuovo album ‘Annazero’. Il nome del disco non è casuale: per Anna tutto ciò rappresenta una rinascita. La copertina ha stupito ovviamente tutti e ha mandato in estasi i fans della cantante: la Tatangelo è completamente nuda ed è seduta sulle ginocchia. La 34enne è al settimo cielo e sui social continua a sponsorizzare il suo ultimo lavoro. Questo pomeriggio, la vincitrice dell’edizione giovani del Festival di Sanremo del 2002 con ‘Doppiamente Fragili’ ha condiviso tantissime stories su Instagram: tra canotte spaziali e top striminziti, le sue forme hanno sicuramente conquistato l’attenzione dei followers.

Anna Tatangelo infiamma il web con le sue stories: che bomba

