Dopo tanti anni un nuovo amore per Romina Power: ” E’ un toro”

Romina Power è innamorata e ne parla a cuore aperto alla sua amica Mara Venier a Domenica In, chi è il nuovo amore della cantante?

Il web deve rassegnarsi all’idea: Romina Power non tornerà mai più con Al bano. Nonostante i due siano una coppia a livello professionale, lontano dalle telecamere e riflettori ognuno va per la sua strada. Il cantante pugliese con Loredana Lecciso ha costruito una famiglia ed ha avuto due figli, la Power per tanti anni sola oggi ha un nuovo amore.

Ne ha parlato a Domenica In, in studio dalla sua amica Mara Venier che ha confermato ed ha fatto le congratulazioni alla nuova coppia. Ma lui chi è?

GUARDA QUI>>>Sharon Stone a 63 anni è un’icona intramontabile. “Divina”: parola di Naomi

Romina Power: un amore unico, chi è?

“Si è innamorata.. parla di lui come parlava di Albano, con l’occhio lucido”. Afferma in diretta l’amica Mara. Ma a quanto pare la cantante non ha un uomo accanto ma un nuovo animale. Si tratta di toro Casimiro, preso a Natale dal macello, quando era solo un vitellino. Romina si è impegnata per trovargli una casa e una sistemazione duratura ed ora è lei a mantenere l’animale.

“Sono passata dal segno del Toro al toro vero. Un altro compagno di vita? Penso di continuare la mia vita da sola. – ha spiegato la Power – Non potrei più vivere con un altro uomo. Ho i miei figli, i miei nipoti e non voglio disturbare questo equilibrio. Non ho più il tempo e la pazienza da dedicare a un altro compagno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Sembra che Romina sia molto determinata a continuare la sua vita sola, in compagnia dei suoi animali e dei suoi figli. Non cerca l’amore ed è per questo che in tutti questi anni il gossip non ha mai parlato di nuovi flirt. Molto riservata si gode la sua casa nella tenuta di Cellino San Marco e vive di musica, quella non può mai mancare. La sua carriera continua.