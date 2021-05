Secondo TMZ, i due innamorati si sarebbero sposati in gran segreto nella villa di lei, alla presenza di pochissimi invitati.

Chi l’ha detto che la pandemia ha bloccato le proposte di matrimonio e le nozze in grande stile? Lo scorso fine settima infatti fiori d’arancio per la popstar internazionale Ariana Grande che, da quanto riportato dal sito americano TMZ, ha detto sì al fidanzato ad un anno esatto dall’ufficializzazione della relazione. Tutti eravamo rimasti incantati quando a dicembre 2020 lui le aveva regalato un anello di diamanti da 900mila euro.

Nessuna notizia era trapelata nelle scorse settimane riguardo l’evento, si spera però che nei prossimi giorni uscirà qualche foto della cerimonia e dell’abito scelto dalla cantante prossima giudice di “X Factor USA”.

Ariana Grande e Dalton Gomez, cosa c’è da sapere delle nozze dell’anno

Le nozze sono state celebrate in gran segreto nella casa di Ariana Grande a Montecito, nella contea di Santa Barbara in California. Si tratta della stessa casa acquistata dall’artista a giugno dell’anno scorso per un valore di 5 milioni di euro.

Un sì detto in modo informale alla presenza di pochissimi invitati, pare appena 20 tra amici e parenti. Una celebrazione veloce che però ha ufficializzato l’unione della coppia che come abbiamo visto nei social si ama molto.

Ma chi è Dalton Gomez? Il giovane è un agente immobiliare suo coetaneo che lavora per conto della compagnia ‘Aaron Kirkman Group‘. La sua clientela preferita fa parte dello showbiz e del mondo dello spettacolo, personaggi quindi molto facoltosi che desiderano il meglio quando si tratta di una casa dove abitare con la propria famiglia.

La convivenza tra i due è iniziata durante il lockdown legato alla pandemia in cui hanno capito di essere inseparabili. Prima di Gomez però la 27enne Ariana Grande ha avuto altre relazioni importanti, forse la più rilevante da segnalare quella con il rapper Mac Miller dal 2016 al 2018.