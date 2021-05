Arisa e Rudy Zerbi si lanciano in un “tuca tuca”: “È stato bellissimo” – FOTO

Arisa ha da poco condiviso una foto bellissima insieme a Rudy Zerbi dell’ultima puntata di “Amici 20” di Maria De Filippi: il ricordo recente della cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Da pochi minuti Arisa ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto che risale all’ultima puntata di “Amici 20” di Maria De Filippi, conclusasi sabato scorso con la finale vinta dalla ballerina Giulia Stabile. Nello scatto ci sono la cantante di “Ortica” e il conduttore radiofonico nonché critico musicale Rudy Zerbi mentre ballano un “tuca tuca” all’ultimo respiro.

“Mi ci sono voluti tre giorni per metabolizzare questo tuca tuca”, scrive Arisa su Instagram come didascalia alla sua immagine. Ha poi continuato dicendo che ringrazia tutti gli amici del programma della De Filippi soprattutto Zerbi, con cui ha legato più di tutti di cui non dimenticherà mai il suo affetto e i momenti divertenti trascorsi insieme.

TI POTREBBE INTERESSARE- > Arisa l’annuncio definitivo, questa volta si è interrotto tutto, il motivo

La foto di Arisa e il commento “speciale” di Rudy Zerbi

Per scoprirla vai su Successivo