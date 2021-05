Arisa si scatena a testa in giù: il VIDEO in dolce compagnia è già virale

Sulle orme di un idolo ed in perfetta compagnia, la cantante Arisa si scatena a testa in giù. Il video diverrà subito virale.

Sulle orme di una maestosa Raffaella Carrà ai suoi indimenticabili esordi, a stupire i suoi ammiratori quest’oggi sarà la cantante Arisa, classe 1982, felicemente reduce dalla sua ultima avventura appena conclusasi ad “Amici – di Maria De Filippi“. Arisa adesso è pronta ad affrontare il suo prossimo futuro senza alcuna paura.

Una parentesi quest’ultima a ben dire gloriosa. E definita più tardi da alcuni suoi fan come un momento di puro intrattenimento. Un modo perciò di scatenarsi, quello di Arisa, che appare garantire al suo pubblico uno spettacolo a due arditamente movimentato. Sarà un momento di spasso, dunque, più che assicurato. Non resta adesso che spingere “play”.

Arisa segue le orme della Carrà e si scatena in dolce compagnia: il VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

“Mi ci sono voluti tre giorni per metabolizzare questo tuca tuca“, scrive divertita la talentosa, ed ormai ex insegnante, Arisa nella didascalia allo scatto. Il quale non farà altro che precedere la completa pubblicazione del suo fedelissimo compagno di danza, nonché caro amico ed affidabile collega. Si tratta del critico musicale e noto conduttore lombardo Rudy Zerbi.

“Il video che sta sconvolgendo il web😂“, continuerà amorevolmente sul suo profilo Instagram questa volta Rudy. Alla voce dello spettacolo che sta intrattenendo con soddisfazione per i suoi protagonisti gli addetti del web vi sarà, come specifica lui stesso in didascalia, la meravigliosa Lorella Cuccarini. Per concludere Arisa aggiungerà un pensiero romantico…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Ribadendo il significato dell’amicizia che la lega a Zerbi, conosciuto più approfonditamente quest’anno durante le riprese negli studi Mediaset. “È stato bellissimo e so che posso contare su di lui“, confessa pubblicamente l’artista canora, per poi continuare: “È una delle persone con cui ho fatto più amicizia durante questo bellissimo viaggio. Si tratta di materiale umano splendido“.