Un uomo è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre faceva surf insieme ad alcuni amici. È accaduto questa mattina a Tuncurry Beach, in Australia. La vittima, un 59enne, si era recato in spiaggia con altri surfisti, ma quando è entrato in acqua, poco dopo è stato attaccato da un enorme squalo bianco. I suoi amici hanno subito portato il 59enne a riva, dove sono sopraggiunti i soccorsi in pochi minuti. Purtroppo per l’uomo era troppo tardi: i paramedici hanno dichiarato il decesso per le ferite riportate.

Dramma sulle spiagge australiane nella mattinata di oggi, martedì 18 maggio. Un uomo di 59 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo bianco di oltre 4 metri. La vittima, riporta la stampa locale ed il tabloid britannico Daily Mail, era arrivata a Tuncurry Beach, località nel Nuovo Galles del Sud, insieme ad alcuni amici per fare surf. Entrato in mare con il gruppo, l’uomo è salito sulla tavola, ma poco dopo è stato assalito dall’enorme predatore che lo ha scaraventato in acqua mordendolo ad una gamba.

Gli amici lo hanno immediatamente soccorso e portato a riva, dove in pochi minuti si è precipitato lo staff medico. I sanitari hanno provato a rianimare il surfista, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano: troppo gravi le ferite e le lesioni riportate nell’attacco.

Intervenuti anche gli agenti di polizia che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Gli agenti, scrive il Daily Mail, stanno perlustrando l’area con alcuni droni in modo da individuare gli squali che si aggirano vicino la spiaggia, chiusa dopo l’incidente.

Purtroppo non si tratta della prima tragedia simile in Australia. Lo scorso anno sono decedute otto persone dopo essere state attaccate dagli squali, il bilancio più alto dal 1929.