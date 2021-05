“Avanti un altro”, dopo il clamoroso sbaglio di ieri sera cosa succederà oggi in studio? Ancora una volta protagonista Luca Laurenti

Ogni sera ad “Avanti un altro”, il game show di Canale 5 che vede protagonisti indiscussii del prime-time Luca Laurenti e Paolo Bonolis, ne succedono delle belle. Ieri sera tutti i telespettatori della rete ammiraglia del Biscione sono scoppiati a ridere per una gaffe clamorosa del simpatico Maestro.

E’ il suo turno e mentre spiega al concorrente qual è il tipo di gioco che deve affrontare incappa in un errore clamoroso. Invece di formulare la domanda e rivelare l’argomento, spoilera la risposta. “Agri…” e subito si blocca capendo di aver sbagliato. Troppo tardi, ormai il danno è fatto e così i giudici sono costretti ad annullare il gioco.

Paolo Bonolis è sbalordito e Luca Laurenti è visibilmente in imbarazzo. Si va avanti con il gioco e nel mentre la gaffe diventa virale. E stasera? I due amici ne hanno combinata un’altra delle loro. Tra doppi sensi, posizioni strane e gag che ormai tra i due arrivano spontanee, è stato un susseguirsi di scene esilaranti.

“Avanti un altro”: Laurenti a terra, stremato dopo la proposta di Bonolis scatta

Questa sera ad “Avanti un altro” Paolo Bonolis e Luca Laurenti non hanno fatto mancare la loro ironica con quel pizzico di ilarità che piace un sacco ai telespettatori. E’ il turno del giovane concorrente, Lorenzo di 19 anni che si dimostra fin da subito molto bravo e preparato nonostante la giovane età.

Dopo la prima serie di domande dedicate ai cani, si passa a quelle di “Osho e Buco”, il simopatico siparietto che i due conduttori fanno impersonando i maestri spirituali orientali con tanto di cappello e barba. Dopo la prima domanda più canonica si passa alla dimostrazione di una speciale posizione, quella che “calma lo spirito e allevia il mal di schiena”. Al centro dello studio, seguendo le indicazioni di Bonolis, Laurenti cerca, anche se con difficoltà, di assumere la posizione corretta. Dopo alcune prove ce la fa, è simile alla posizione di una rana.

Lorenzo dà la risposta esatta e si va avanti con il gioco. Il Maestro rimane immobile in quella posizione, senza muoversi. Il concorrente va ancora avanti, pesca il pidigozzo, “La pariglia” e torna a zero. Prosegue, altra serie di domande e Laurenti ancora impassibile. Lorenzo sbaglia e deve andare via. Arriva così l’altra concorrente. Tutti guardano il Maestro straniti e ridono. E’ come se intorno a lui non stesse succedendo nulla.

Letizia si presenta e spiega che in Australia si occupava lo scorso anno di “inseminazione artificiale per le mucche” e nel mentre cantava. Bonolis da un leggero calcio nel sedere al suo amico dicendo “ma non le interessa niente della concorrente”. Lui si alza a fatica, le gambe gli fanno male e respira in modo affannoso. Si guarda intorno come se venisse da un altro pianeta, la concorrente lo saluta con un semplice “Ciao” ma il Maestro si spaventa e riassume di nuovo la posizione di prima. Tutti scoppiano a ridere, anche Letizia.

Allora il presentatore romano prende la palla al balzo e chiosa: “Letizia, visto che c’è il maestro così, proviamo a spiegare com’è l’inseminazione artificiale della vacche“.

Allora Luca Laurenti non ci pensa un attimo e scatta di nuovo in piedi. Si toglie il cappello e la barba che gli erano rimasti di prima e torna in sè. Tutti a ridere in studio, lo applaudo e si va in pubblicità. La proposta di Bonolis era troppo provocatoria per continuare a rimanere in quella posizione.