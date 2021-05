“Bellezza e forza sono parte di te” Juliana Moreira in versione Fit – FOTO

Juliana Moreira con il suo sorriso contagioso ammalia il web. “Bellezza e forza sono parte di te” un fan le scrive, ecco perchè.

Uno dei sorrisi più belli e contagiosi della televisione italiana, Juliana Moreira – come si vede dal seguitissimo profilo social – non sta mai ferma. Impegnata in numerosi progetti, molti dei quali imperniati su quelle che sono le sue passioni, come il fitness e lo sport in generale. Attiva altresì nella tutela degli amici a quattro zampe, al pari del marito, il conduttore Edoardo Stoppa.

Ma Juliana è molto ambita dai brand, tanto che diversi post sono a scopo promozionale, come questa bella – ma anche divertente – foto postata nella giornata di ieri in cui svela in effetti un sogno di molte donne a fine giornata, ovvero mettersi comode con delle infradito consone e posando quegli odiati tacchi che ci affaticano durante la giornata.

Anche in questo caso i fans sono rimasti attratta dalla bellezza genuina di Juliana.

Juliana Moreira, in leggings super attillati svela il suo segreto di bellezza

Juliana Moreira da sempre è una patita di sport, ama mantenersi in forma e coglie l’occasione dei social per svelare il segreto della sua fisicità. A quanto pare, la bellissima brasiliana in questi giorni si trova a Dubai, almeno questo è quanto emerge dall’ultimo post nel quale invita ad affidarsi ad una professionista del settore:

“Con la super @io.robindubai #Pilates se siete a Dubai contattatela suuuuubito” scrive la Moreira. In foto appare in compagnia della professionista durante una sessione di allenamento. Crop top attillato e leggings neri che risaltano gli addominali della showgirl.

“Bellezza e forza sono parte di te” qualcuno saggiamente commenta la foto, non poteva scrivere nulla di più azzeccato.