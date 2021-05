Ambra Lombardo ci regala uno scatto del suo outfit a Tiki Taka e l’effetto sui follower è inebriante. Tutti pazzi di lei

Alcuni la conoscono tramite i social, altri attraverso le sue apparizioni in tv. In un modo o nell’altro la bella Ambra Lombardo, classe 1986, si è fatta notare negli ultimi tempi. Il gossip non manca e i follower su Instagram crescono a dismisura. Ad oggi se ne contano 240 mila.

Ma per chi non la conosce ancora, chi è Ambra Lombardo? Tante cose: ragusana di origine ma trapiantata a Milano da diverso tempo, l’influencer si è fatta apprezzare nel mondo della moda, ha partecipato a “Miss Italia” nel 2004 e nel 2019 anche al “Grande Fratello Vip”.

C’è un lato che però forse pochi conoscono: la Lombardo è professoressa al Liceo delle Scienze Umane di Milano. Lei si trova nel capoluogo meneghino proprio perché si era trasferita dalla sua Sicilia per studiare archeologia e beni artistici. La tv, il successo, i social e tutto il resto sono arrivati in un secondo momento.

Si è fatta notare, infatti, anche per essere stata la compagna di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Ultimamente è presenza fissa nella trasmissione calcistica delle reti Mediaset Tiki Taka.

Ambra Lombardo, abito corto e scollato: da sogno

Per molti è una “prof atipica” ed i motivi sono diversi. Ambra Lombardo di certo non è la classica professoressa che uno studente immagina dietro la cattedra ma la sorpresa nei primi giorni di scuola è senza dubbio affascinante.

Perché? È giovane, bella, procace e anche appassionata al mondo dello spettacolo. Nell’immaginario collettivo due mondi separati e invece per l’opinionista di Tiki Taka rappresentano due lati della sua vita.

Forse alcuni non sanno che lei si è rifatta anche il seno. Si sente e si vede bene e ce ne dà prova nel selfie allo specchio del dopo puntata del programma Mediaset. Copre la faccia la Lombardo e scatta la foto dalla bocca in giù. Fa vedere i suoi lunghi capelli che cadono ma le attenzioni sono tutte per il vestito fucsia molto scollato e decisamente corto.

Gonnellina arricciata che lascia scoperte le spalle e scollatura vistosa ma senza esagerazioni per un vedo non vedo che piace. Tanti like e complimenti e tra gli utenti si alza un’ovazione: “Bellezza soprannaturale”.