Borghi Italiani per le vacanze estive: alla scoperta di Cefalù

In Italia c’è l’imbarazzo della scelta per i luoghi di vacanza nel periodo estivo, vediamo un borgo immerso nel mare della Sicilia

Cefalù è una città che si trova al nord della Sicilia. Ciò che la rende nota è la cattedrale normanna immensa che risale al XII secolo. Il fatto che sembri una fortezza cattura lo sguardo dei turisti. La struttura è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Gli abitanti sono 14.265 ed è a 70km dalla città di Palermo. Il luogo è riconosciuto come uno dei maggiori centri balneari dell’intera regione, nonostante le dimensioni non siano molto ampie. Fa parte de i borghi più belli d’Italia grazie alla sua rilevanza artistica e culturale.

Cefalù il borgo di mare e di cultura

La bellezza di questo borgo sta nel fatto che è una destinazione di vacanza e mare, ma allo stesso tempo fornisce moltissime attrazioni culturali da visitare. Ad esempio, la Chiesa di Cefalù, che è una struttura imponente e unica. Le due torri gemelle, che si trovano ai lati forniscono una vista mozzafiato sul mare siciliano. C’è poi il Museo Mandralisca dedicato all’arte e archeologia. Le origini del borgo risalgono alla preistoria. La cittadina ha affrontato anche il Medioevo che ha lasciato diverse costruzioni durate nel tempo e visibili ancora oggi. Ad esempio si può osservare un Lavatoio Medievale, erano vasche utilizzare nell’antichità per lavare i panni con l’acqua del fiume Cefalino.

Ma la visita nei dintorni della cittadina non si limita al centro storico, è infatti possibile fare escursioni nella Rocca di Cefalù dove è possibile visitare le rovine sulla costa. La Rocca di Cefalù è una rupe alta 268 metri e c’è un mito su questa meraviglia naturale. Si tratta del mito di Dafni che giurò di essere fedele ad una ninfa, ma poi da ubriaco venne sedotto e questo gli costò la vista. Senza poter più vedere Dafni entrò in una crisi profonda e decise di uccidersi gettandosi proprio dalla Rocca di Cefalù. Un’altra versione della storia racconta che Zeus per salvarlo da quel destino lo trasformò nella Rocca stessa.

La Rocca si raggiunge con una cabinovia per visitarla. Per quanto riguarda le attrazioni più rilassanti, c’è la meravigliosa spiaggia di Cefalù presentata da una distesa di sabbia fine, è immensa e lunghissima. Il mare è cristallino. Sicuramente una meta estiva da tenere a mente!