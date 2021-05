La vittima stava partecipando a una festa tra amici: ancora sconosciute cause e circostanze dell’accaduto.

Una festa culminata in tragedia: è successo a Dax, comune francese di circa 22.000 abitanti nel dipartimento delle Landes (Nuova Aquitania). Ad annunciarlo è il media locale Sud Ouest: nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 maggio un ragazzo di 19 anni è caduto dal settimo piano di un appartamento ubicato in Place du Maréchal Joffre. Finora sono stati effettuati quattro arresti, ma restano ancora ignote cause e circostanze dell’accaduto. In merito, la gendarmeria di Dax ha annunciato l’avvio alle indagini per ulteriori accertamenti.

NON PERDERTI ANCHE >>> Riscaldamento globale: animali soppressi dal personale dello zoo

Avvio alle indagini, gli ispettori: “nessuna pista è esclusa”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ennesimo naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 dispersi

Secondo quanto riferiscono i notiziari francesi, la notte della tragedia il giovane stava partecipando a una festa tra amici, quando è caduto dal settimo piano della residenza Le Goya in circostanze ancora da chiarire. Accorsi sul posto, il servizio di emergenza ha tentato di rianimare il giovane. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: in arresto cardiorespiratorio, il 19enne è stato dichiarato morto sul posto pochi minuti dopo.

Secondo i primi elementi dell’inchiesta, la sera dell’incidente la vittima stava in compagnia di alcuni colleghi universitari. Quattro di loro, di età compresa tra i 18 ei 21 anni, sono stati presi in custodia per accelerare i ritmi delle ricerche. Tra questi vi sono alcuni invitati alla serata e il proprietario dell’appartamento Le Goya. Nel rapporto dell’ufficio del procuratore di Dax si legge che “quattro persone, di età compresa tra i 18 ei 20 anni, sono state arrestate martedì 18 maggio per determinare le dinamiche effettive della caduta.”

Il notiziario locale ha inoltre sottolineato l’avvio alle procedure di analisi tossicologica, i cui test saranno effettuati a tutti i testimoni dell’incidente. Nel documento si legge che durante l’interrogatorio, gli studenti hanno rilasciato dichiarazioni tra loro concordanti e la loro custodia è stata immediatamente revocata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Richard Grant (@richardgrant1978)

L’indagine in corso determinerà la natura accidentale o dolosa dell’evento. Gli esperti dichiarano che “al momento nessuna pista è ancora esclusa.”

Fonte Ouest France