Quanta bellezza può esserci in alcuni scatti rubati postati a tarda sera prima di dormire, lo sa bene Carolina Stramare che ha dato una buonanotte speciale ai fan.

Ex Miss Italia 2019 e mancata naufraga per il 2021. Era tutto pronto per l’arrivo nell’Isola di Carolina Stramare e il suo arrivo all’interno del programma di Canale 5, poi il passo indietro e il nulla di fatto.

La bella modella non smette di sedurre con il suo fascino e le sue forme statuarie e longilinee diventando il volto di numerosissimi brand che la cercano come testimonial per le loro campagne pubblicitarie. Continua per lei imperterrita anche l’attività di shooting che spesso Carolina mostra nelle sue stories.

Le ultime foto scattate invece per caso la raccontano nel suo privato, due scatti all’aperto prima di tornare a casa. Una buonanotte sicuramente che ha rallegrato non pochi fan della giovane che l’hanno ammirata in tutto il suo splendore mentre indossava cuissard alti neri al ginocchio che abbracciavano le gambe snelle su cui troneggiavano dei leggings di similpelle.

Giubbino corto e una borsa simil Chanel azzurra, coda alta e trucco valorizzante per i suoi occhi castani. Una cat women moderna e alla moda.

NON PERDERTI ANCHE —> “Consapevole di provocare” Andrea Delogu a letto in lingerie è una bomba – FOTO

Carolina Stramare, avete mai visto la sua cabina armadio?

NON PERDERTI ANCHE —> “Il fiore più bello della TV” l’abito di Federica Panicucci è incantevole, applausi dal web – FOTO

Di lei sappiamo che ha vinto l’80esimo concorso di Miss Italia, che ha 22 anni, 11 tatuaggi, è nata a Genova e vive a Vigevano anche se ha origini venete da parte del padre Romeo.

Ha studiato inoltre al Liceo Linguistico e prima di dedicarsi anima e corpo alla moda ha anche frequentato l’Accademia di Belle Arti di Sanremo con indirizzo in grafica. Questa sua passione per l’arte è testimoniata oggi nel modo sbarazzino, a volte eccentrico, di vestirsi e abbinare i colori.

Ieri nelle sue Instagram stories ha fatto partecipi i fan della sua cabina armadio che ben racconta questa sua passione, tantissimi abiti stesi nelle grucce ma ancora di più borse e scarpe di ogni foggia e grandezza. Un incanto per le amanti dello shopping che lì dentro potrebbero fare incetta di ogni cosa.