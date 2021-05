“C’è chi zooma e…” Melissa Satta, body con trasparenze: bollente – FOTO

Melissa Satta colpisce ancora una volta: il body bianco ottico aderisce perfettamente al corpo e non passano inosservati alcuni dettagli.

Momento di rinascita per Melissa Satta, l’ex velina – oggi influencer e modella – si mostra sui social più serena che mai, merito anche della presenza delle sue amiche con le quali avrebbe trascorso dei momenti spensierati a Venezia.

Le foto sono di due giorni fa e la fotografa – come si vede dal riflesso del vetro – è Fiammetta Cicogna, conduttrice e amica di Melissa. Sia in posa che lo scatto spontaneo sono un’occasione per ammirarla. Tripudio di cuori ed emoji per l’ex velina che si è goduta la città romantica per eccellenza.

Con oltre 100 mila like, le foto sono diventate subito virali. Ma da poco è arrivato un altro post – dai toni decisamente piccanti – che con la media di 1000 like al minuto rischia di battere tutti i record precedenti.

Melissa Satta in body non è mai stata così bollente

