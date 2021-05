“Ma cosa fai, mamma?” Chiara Ferragni incantevole in bikini ma Leo la rimprovera – FOTO

Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice italiana più famosa al mondo è tornata in splendida forma a due mesi dal parto. In costume da bagno viene “rimproverata” dal Leone, il suo primogenito

Periodo di grandi soddisfazioni per Chiara Ferragni, sia a livello personale che professionale. La 34enne imprenditrice digitale vede accrescere giorno dopo giorno il numero dei suoi follower su Instagram; il contatore segna abbondantemente il superamento della soglia dei 23 milioni di utenti che si traducono in guadagni sicuri.

Tuttavia, un personaggio noto come lei deve pagare lo scotto di tanta fama; una polemica che la riguardi da vicino o che coinvolga il marito, l’altrettanto celebre rapper Fedez, è all’ordine del giorno. Chiara Ferragni ha, infatti, lanciato il suo gettonatissimo marchio di abbigliamento, riconoscibile per il diffuso logo a forma di occhio azzuro con folte ciglia. La collezione estiva di quest’anno prevede anche la vendita di un accessorio indispensabile per i vacanzieri, le immancabili infradito di gomma.

Se volete acquistare quelle firmate dall’influencer più seguita d’Italia, dovete essere disposti a sborsare una cifra che molti giudicano uno sproposito, dato l’oggetto in questione: 49 euro. Polemiche o meno per chi pensa sia uno schiaffo alla povertà, la Ferragni non deve temere. Sono già sold out.

Il suo più attento critico, però, rimane il figlioletto Leone. Cosa avrà detto alla sua mamma?

Chiara Ferragni splendida su Instagram ma ripresa da Leo

