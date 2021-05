Recentemente si è molto discusso in merito al flirt tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. La showgirl, stanca dei pettegolezzi, ha finalmente vuotato il sacco mediante un annuncio clamoroso: ecco cosa c’è tra di loro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Negli ultimi mesi, Elisabetta Gregoraci non ha potuto evitare di essere al centro del gossip. La showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, era inizialmente sulla bocca di tutti per via dell’amicizia “speciale” che la legava a Pierpaolo Pretelli. Tra i due, che si conobbero nella casa del “Grande Fratello”, non scattò tuttavia nulla di più, tanto che l’ex velino, ad oggi, è felicemente fidanzato con Giulia Salemi.

Anche Elisabetta, dal canto suo, sembrava aver trovato l’amore della sua vita. Stiamo parlando di Stefano Coletti, il pilota automobilistico con cui si è mostrata fino a poco tempo fa. Quest’oggi, tuttavia, la showgirl ha voluto chiarire una volta per tutte la propria situazione sentimentale, lasciando i followers di stucco: ecco che cosa c’è veramente tra lei e Coletti.

NON PERDERTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato: la dichiarazione di Stefano Coletti: “Non siamo…”

Elisabetta Gregoraci, arriva la conferma nelle stories: “Vorrei comunicare che…”

NON PERDERTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto: il nome della sua nuova fiamma

“Mi sono presa del tempo per riflettere e per comunicare con voi che mi seguite“: così ha esordito la showgirl calabrese nell’ultima Instagram story, pubblicata solo qualche ora fa. Dopo i recenti rumors, che le hanno attribuito un flirt con Stefano Coletti, Elisabetta ha avvertito la necessità di puntualizzare alcune cose. “Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata” – ha proseguito l’ex gieffina – “Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi“.

Se gli utenti si aspettavano una conferma della liaison con Coletti, le loro speranze sono state invece profondamente deluse. “Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò perché: ‘Io voglio un grande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco’“: una dichiarazione più che esaustiva, che ha indubbiamente scosso il pubblico che la segue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Stando a quanto da lei stessa rivelato, non ci sarebbe nessun uomo nella vita della Gregoraci. La showgirl ha poi concluso il discorso con questa promessa: “Quando sarà, sarò io a farvelo sapere“.