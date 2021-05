Elodie, il pantalone leopardato che lascia senza fiato: attillatissimo e sensuale – FOTO

Gli scatti di Elodie su Instagram sono davvero eccezionali, la cantante sconvolge per la sua bellezza e seduce i followers.

Nel panorama della musica italiana, senza dubbio Elodie è una delle interpreti principali del momento.

La cantante romana, diventata famosa dopo la partecipazione qualche anno fa ad ‘Amici’, ha ben presto scalato le classifiche, più e più volte.

Negli ultimi tempi, è stata protagonista di esibizioni memorabili. La sua esibizione a Sanremo qualche mese fa lasciò tutti davvero senza fiato, la scorsa estate ha fatto faville nelle radio con i due grandi successi ‘Guaranà’ e ‘Il ciclone’.

Una fama, la sua, ben meritata e che viene confermata dai numeri spaziali su Instagram. Ben 2 milioni e mezzo di followers, per una cantante che è davvero molto apprezzata anche per il suo fascino, di cui ci da’ continuamente prova.

Elodie, gambe da urlo e posa ammaliante: la curva del lato B è sensazionale

Ai suoi fan non fa mai mancare scatti a dir poco da urlo, che esaltano la sua femminilità esplosiva.

Uno dei post che ha raccolto maggiore successo in questo periodo l’ha vista indossare un lungo pantalone leopardato, semplicemente mozzafiato.

In questo scatto, tutto è davvero perfetto. Il capo d’abbigliamento racchiude alla perfezione le sue gambe affusolate, una silhouette sinuosa in cui ci si perde.

Non solo, anche la posa raccoglie consensi. Si nota, in particolare, la curva pericolosissima del suo lato B. Una immagine che non può certo lasciare indifferenti.

Completano il quadro una camicetta a fiori che le dona moltissimo e che fa pendant alla perfezione con il pantalone sottostante, e il suo sguardo in tralice, magnetico e irresistibile. Pioggia di like a dir poco scontata e commenti estasiati che arrivano a confermare l’eleganza e l’aura seducente di Elodie, davvero senza pari.