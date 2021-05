Federica Nargi, “Summer mood” che manda in tilt Instagram: outfit da urlo – FOTO

Federica Nargi anticipa l’estate, l’outfit in shorts e top scollato alza la temperatura su Instagram. I fan rimangono senza fiato: esageratamente bella

Simbolo di bellezza nella sua massima espressione, Federica Nargi continua a rappresentare il sogno dei fan dai suoi esordi. Nessuno riesce a competere con il suo fascino senza eguali, che le permette di essere considerata la donna più bella d’Italia, confermando il titolo ad ogni suo post.

Basta infatti dare una sbirciata ai suoi profili social per accorgersi di quanto sia votato all’unanimità il primato, sia per quanto riguarda il numero dei followers, che si attestano a 3,8 milioni, ma anche dal tenore dei commenti, che rasentano la venerazione.

Difficile evitare di perdersi nell’incanto della sua immagine, che puntualmente manda in tilt il web. L’ultimo post ha il sapore d’estate, e porta su Instagram anche la temperatura della stagione.

Federica Nargi, “summer mood” per un outfit splendente

Ancora una volta Federica Nargi manda in visibilio i fan con scatti mozzafiato su Instagram, lasciando spazio all’incredulità. In un abbraccio all’imminente estate, la showgirl indossa un outfit tipicamente leggero e rappresentativo del periodo.

Il suo commento è “summer mood“, ed è ciò che porta sul social sfoggiando gli shorts bianchi e il top in stampa floreale. Il look esibisce le gambe perfette mentre la scollatura ne esalta le curve, il tutto impreziosito dalla luminosità della bellezza che la contraddistingue.

Il suo sorriso è come sempre irresistibile e scioglie il web nell’ammirazione, mentre i commenti si sprecano alla sua visione. In molti sono gli utenti che ribadiscono la straordinarietà del suo fascino: “Sei la più bella d’Italia“, “Tutta la tua essenza in uno scatto“, “Bellissima“. Qualcuno si esprime in modo più riassuntivo ma non meno efficace, attraverso l’uso di una sola parola: “Dea“.

Tripudio di like, per una cifra che supera i 20 mila, e con un semplice look si riconferma icona di stile ed eleganza.