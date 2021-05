Franco Battiato, sui social il VIDEO inedito: ironia e saggezza

Nel giorno dell’addio a Franco Battiato arriva sui social un filmato di molti anni fa che non avevamo mai visto: così il suo amico lo saluta

I social iniziano a riempirsi di frasi, foto, messaggi, ricordi e tantissimi pensieri per Franco Battiato, un vero genio della musica italiana, un poeta contemporaneo, come lo definivano tutti, che si è spento questa mattina a 76 anni.

Come spesso succede in questi casi, tanti sono gli artisti ed i nomi dello spettacolo che lasciano il loro personale ricordo di un artista che se ne va. È successo con Gigi Proietti lo scorso anno, con Diego Armando Maradona e molti altri.

C’è chi lo ricorda, come un fan comune, con ammirazione e tristezza. E chi invece può vantare ricordi custoditi gelosamente nel proprio archivio e nel proprio cuore che in questi momenti vengono tirati fuori e che fanno venire il magone in gola.

C’è poi anche chi, come Tiziano Ferro non ce la fa a dire molto. E allora, pochi minuti fa, ha deciso di postare un foglio di quaderno con una dedica al grande maestro scritta a penna. Poche parole che spiegano il grande dolore: “Caro Franco come faremo senza di te, nessuno lo sa”. Una sorta di mini poesia, scritta in stampatello, con tre a capo.

Anche Simona Ventura, Alessia Marcuzzi e molti altri volti noti lo hanno voluto ricordare sui social. Tra questi c’è anche un amico e collega, un cantante che ci ha regalato un video inedito del poeta siciliano.

Franco Battiato, l’ultimo saluto in un VIDEO unico

È Eros Ramazzotti che tramite Instagram ci ha regalato un momento di vita vissuta insieme a Franco Battiato. Il cantante romano ha condiviso, infarti, un momento del post partita che vede l’ex marito di Michelle Hunziker giocare da sempre nella nazionale cantante.

Dalla qualità del video si capisce che di anni ne sono passati molti. Il maestro racconta aneddoti del passato, di come ci fosse una vecchia amicizia tra i due e di come una ragazza gli aveva confessato che di notte sognasse Eros.

Battiato pensava si trattasse delle pulsioni di vita o di morte ma in realtà era Eros Ramazzotti. Lui è lusingato e scoppia a ridere.

Così il cantante vuole ricordarlo: un mix di cose che lo rendevano unico. “Ironia, saggezza, intelligenza infinita, genialità – scrive Ramazzotti a corredo del suo video – Ci mancherai tanto maestro ma la tua arte rimarrà per sempre ♥️ #francobattiato”.