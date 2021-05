Secondo alcune indiscrezioni Anna Oxa sarebbe stata contattata per entrare a far parte del cast del GF Vip 6: immediata la risposta dello staff della cantante.

Sono molte le persone in fibrillazione in queste settimane per via dei toto nomi dei possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip.

Il direttore del settimanale di cronaca rosa Chi e giornalista Alfonso Signorini è stato confermato al timone anche della prossima edizione, nonostante il pubblico si sia diviso a metà e non tutti apprezzino questa decisione per la conduzione del reality.

Alberto Dandolo ha rivelato su Oggi però che tra i possibili partecipanti le voci ricadono in modo prepotente su Loredana Lecciso, Raffaella Fico, Sandra Milo. Ieri invece Santo Pirrotta durante la sua rubrica a “Ogni Mattina” ha rivelato altri tre nomi “bomba” che sarebbero inseriti nella trasmissione. Ovviamente non sono mancate le polemiche e le risposte immediate.

Anna Oxa in trattativa per il GF Vip 6?

Sante Pirrotta ieri mattina interrogato da Adriana Volpe ha spiegato in modo concitato: “Alfonso Signorini da diverse settimane è a lavoro sulla nuova edizione”. Ma la sua dichiarazione non si ferma qui.

Ha poi aggiunto: “Sarà l’edizione più bella e più forte di tutti i tempi, da quel che si dice. Ti faccio tre nomi fortissimi: il primo è Gabriel Garko, poi si parla di Barbara Bouchet, che è attrice famosissima e icona. Ma il terzo è una bomba: Anna Oxa”.

Non fosse che poco dopo la dichiarazione pubblica rilasciata in tv da Pirrotta si è fatto vivo lo staff di Anna Oxa, che ha smorzato gli entusiasmi, rivelando un retroscena sorprendente.

Si legge nel comunicato: “OXARTE INFORMA: Il 21 Dicembre 2020 la società Oxarte rispondeva ringraziando Maria De Filippi e Alfonso Signorini per aver pensato all’artista Anna Oxa per il programma del GF VIP scorso. Anna Oxa ha ritenuto di non essere adatta per soddisfare le aspettative del programma. Nessuna richiesta è arrivata per la nuova edizione GF Vip 6. STAFF OXARTE”.

Quindi una smentita vera e propria da parte della cantante, siamo però consapevoli che almeno Signorini ci avesse provato. Nessuna conferma o diniego invece da parte degli altri nomi chiamati in causa.