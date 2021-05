“GF Vip”, parla una persona scartata: perché Signorini non mi ha voluto

“GF Vip”, tra nomi e supposizioni per la nuova edizione, c’è chi è stato scartato. Adesso vuota il sacco e spiega il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Si parla da tempo ormai del nuovo cast del “Grande Fratello Vip” e del lavoro che Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi e da due edizioni anche presentatore e coordinatore del reality show per eccellenza, sta facendo per mettere in piedi la nuova edizione.

Quella del 2020 è stata la più lunga nella storia del GF con i concorrenti che sono rimasti chiusi nella casa più spiata d’Italia oltre sei mesi. I nomi che si vociferano per comporre il nuovo cast sono diversi ma c’è anche chi esce allo scoperto e ci spiega perché non è riuscito ad entrare nella casa nella scorsa edizione.

Si tratta di una bellissima, che vediamo ogni sera in televisione e che lo scorso anno avrebbe voluto partecipare al GF ma Signorini l’ha scartata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “I Soliti Ignoti, Carmen Russo e il marito: partita incredibile

GF Vip, la showgirl scartata: il perché

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca (@francescabrambilla)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Isola dei Famosi riassunto 17 maggio: scontri accesi, naufraghi in tilt

Parliamo di Francesca Brambilla, la bella, bionda e sinuosa ragazza che interpreta, da tempo, la Bona Sorte di “Avanti un Altro”. In una intervista a SuperGuidaTv la showgirl ha rivelato che lo scorso anno aveva fatto i provini per entrare al “GF Vip” ma non è andata come avrebbe voluto.

Lei faceva già parte del cast di “Avanti un altro” al quale è arrivata facendo il provino per caso, ha raccontato. Era tutto pronto per l’entrata nella casa di Cinecittà ma poi si è fidanzata e tutto è saltato. “La redazione cercava una persona single e quindi ho rinunciato – ha rivelato – Sono tornata così ad “Avanti un Altro””.

Per la Brambilla il programma condotto da Paolo Bonolis è come una seconda casa. “Si respira un clima talmente familiare che non riuscirei ad abbandonarlo. Non sento neanche l’esigenza di cambiare” ha ammesso.

Se avesse partecipato al reality di Signorini avrebbe rischiato anche se, ha precisato, che Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, “è molto disponibile e comprende le esigenze di crescita professionale – ha detto – E’ stata lei la prima a dirmi che non ci sarebbe stato nessun problema”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca (@francescabrambilla)

E per la prossima edizione? Francesca Branbilla è combattuta. Di certo ha spiegato che prima o poi le piacerebbe partecipare al “Grande Fratello Vip” anche se al momento le dispiacerebbe molto abbandonare il game show di canale 5. Infine, ha sottolineato, che se fosse stata nella casa nell’ultima edizione di sicuro avrebbe legato molto con Tommaso Zorzi e Dayane Mello”.