“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 18 maggio: tempo di partenze

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 maggio: Marta ha ricevuto un’offerta allettante, ma non riesce a parlarne con Vittorio.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Marta e Vittorio riavvicinarsi lentamente l’uno all’altra e ritrovare la vecchia sintonia. Anche Cosimo e Gabriella stanno cercando di rimettere in piedi il loro matrimonio: il Bergamini ha proposto di lasciare Milano e ricostruirsi una vita all’estero. La stilista è al contempo intrigata e spaventata dall’idea. Ludovica infine sta usando ogni mezzo a sua disposizione per tirare Marcello fuori di prigione. Nonostante il grandissimo contributo offerto da Salvatore e Armando, la Brancia sa di essere l’unica in grado di dare un aiuto concreto a Barbieri.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 maggio: Gabriella è indecisa

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Ludovica parlerà con l’avvocato Finzi, cercando rassicurazioni sul caso di Marcello. Nel frattempo, Fiorenza Gramini cercherà di approfittare della sua distrazione per prendere il suo posto all’interno del Circolo.

Gabriella sarà molto preoccupata all’idea di partire da Milano. Per quanto sia allettata dal pensiero di una vita con Cosimo lontano dai drammi di casa Guarnieri, la stilista non può fare a meno di pensare alla direzione che sta prendendo la sua carriera lavorativa. Da questo punto di vista, il fatto che Vittorio le proponga un progetto nuovo ogni giorno è tutt’altro che rassicurante.

Guai anche per Rocco che, dopo aver ricevuto una proposta davvero allettante da parte di una squadra ciclistica, vedrà il suo entusiasmo scemare a causa di Giuseppe Amato. Lo zio farà di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Marta riceverà una proposta davvero allettate da parte della Starling. Nonostante l’entusiasmo, la Guarnieri non riuscirà a parlarne con Vittorio. Accettare l’offerta significherebbe ripartire per New York per molto, molto altro tempo ancora.