“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 19 maggio: la lettera di Marcello

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 maggio: Marcello è deciso a lasciare andare Ludovica, perciò le scrive una lettera.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Ludovica contattare l’avvocato Finzi per cercare di tirare Marcello fuori di prigione. La Brancia sta facendo davvero di tutto per aiutare l’uomo che ama, ma non sa che Fiorenza Gramini è ad un passo dallo scoprire il suo segreto. Cosimo, invece, intende partire per Parigi insieme a tutta la sua famiglia. Il Bergamini ha ricevuto l’approvazione della moglie, ma non sa che Gabriella ha più dubbi di quanti riesca esternare. Che ne sarà della sua carriera una volta che andrà a Parigi? Come può dire a Vittorio che presto il Paradiso si ritroverà senza stilista?

Leggi anche -> Franco Battiato, chi era: vita privata del grande cantautore siciliano

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 maggio: Marta si confida con Adelaide

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Leggi anche -> Il dolore di Tiziano Ferro per la perdita: “Come faremo senza di te”



Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che a Fiorenza non sfuggirà lo strano comportamento di Ludovica. Dopo aver notato che la Brancia si rivolge sempre più frequentemente all’avvocato Finzi, la Gramini comincerà ad indagare sul suo conto. Marcello invece scriverà una straziante lettera di addio a Ludovica. Per quanto la ami, il barista è convinto che la sua presenza nella vita della Brancia le stia solo facendo del male.

A casa Bergamini, Cosimo accennerà a Delfina il suo desiderio di lasciare Milano. Il Bergamini sta sondando il terreno nella speranza che sia sua moglie che sua madre siano ben disposte a partire.

Rocco deciderà di impiegare i soldi della sua vincita alla gara di ciclismo per regalare un anello a Maria. Nonostante le buone intenzioni, tuttavia l’Amato non saprà proprio da dove cominciare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Marta si confiderà sia con Umberto che con Adelaide, rivelando loro la proposta ricevuta da Starling. Per quanto allettata dall’offerta, la Guarnieri è terrorizzata all’idea di parlarne con Vittorio.