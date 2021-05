Ilenia Lazzarin, addio ad Un Posto al Sole? Finalmente rompe il silenzio

Ilenia Lazzarin, “Viola Bruni”, manca oramai da diversi mesi dalla soap opera e sul suo profilo Instagram ha ricevuto tantissime domande da parte dei suoi fans

Ilenia Lazzarin è una delle attrici storiche di Un Posto al Sole. Arrivata a Napoli, nei panni di Viola Bruni, che era solo una ragazzina, ha conquistato tutti. Portò una vera e propria ventata d’aria fresca nella soap opera napoletana ed è proprio tra le mura di quel set che l’abbiamo vista crescere, diventare una donna, trovare la sua strada. Ad oggi Ilenia è una donna felice, realizzata, sposata e ha un figlio che adora tantissimo. Ma Viola che fine ha fatto?

Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin non torna più? La risposta sui social di “Viola Bruni”

Per giustificare la sua assenza durante il periodo della gravidanza, Viola si è trasferita al nord insieme al figlio e ad Eugenio. Ora che il figlio di Ilenia è abbastanza grande, tutti si chiedono quando tornerà Viola come personaggio fisso e lei ha deciso di rispondere a questi dubbi su Instagram. “Non lo so, il mio è il mestiere più precario del mondo. Potrebbero chiamarmi domani come potrebbero non chiamarmi mai più. Se costruiscono una storia sul mio personaggio, sicuramente mi faranno tornare, nel caso contrario non lo so” ha risposto sinceramente l’attrice.

Non nasconde, però, che se fosse per lei tornerebbe subito. “Se mi chiamassero correrei in questo preciso momento ma non dipende da me, non mi resta che aspettare. Non mi sarei mai aspettata di restare 20 anni in Un Posto al Sole, eppure è successo“.