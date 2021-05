“Isola dei Famosi”, il cambiamento fisico dei naufraghi: confronto inaudito

“Isola dei Famosi” i naufraghi sono dimagriti? Le cifre del peso descrivono quello che è successo in queste settimane in Honduras

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isola dei famosi Sondaggi 🏝 (@isoladeifamosisondaggi)

È ancora nel vivo dello svolgimento “L’Isola dei Famosi”, mancano ancora delle settimane per arrivare alla fine del programma eppure si tirano già le somme. Alcuni dei naufraghi sono in Honduras dal primissimo giorno, altri, invece, come Ignazio Moser, sono arrivati in seconda battuta e si trovano in condizioni fisiche decisamente migliori.

Uno dei grandi ostacoli del reality show di canale 5 è la fame, lo sappiamo. Ci sono anche le prove fisiche che hanno un grado di difficoltà non indifferente ma di certo avere poco cibo a disposizione rappresenta la montagna più alta da scalare.

Andrea Cerioli, Valentina Persia, Fariba Tehrani sono alcuni dei nomi che hanno affrontato il percorso dall’inizio fino ad ora. Di certo il loro fisico è cambiato, basta guardare alcuni frame di quando sono arrivati sull’isola e le immagini di oggi. Ma sapete quanto sono dimagriti i naufraghi? I numeri parlano chiaro ed il confronto è inaudito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “GF Vip”, parla una persona scartata: perché Signorini non mi ha voluto

“Isola dei Famosi”, il prima e il dopo sul peso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Isola dei Famosi riassunto 17 maggio: scontri accesi, naufraghi in tilt

È stata proprio la padrona di casa, Ilary Blasi a fare un confronto sul prima e dopo in fatto di peso di alcuni naufraghi. La redazione de “L’Isola dei Famosi”, infatti, ha realizzato un servizio sul dimagrimento di alcuni componenti del gruppo. Nella puntata di ieri sera abbiamo potuto vedere chi ha perso molti chili. Sette, per la precisione, i concorrenti che sono stati monitorati, ovvero quelli che si trovano in Honduras da più tempo.

Awed, Fariba e Roberto Ciufoli che sono sull’isola dalla prima puntata, Valentina Persia e Miryea Stabile, in gioco dal quarto giorno, Andrea Cerioli arrivato all’undicesimo ed Isolde Kostner, naufragata dal ventiduesimo giorno dall’inizio del programma.

Awed è dimagrito 16 kg: era 75 e ora pesa 59 kg. Fariba Terhani è passata da 55 a 46 kg perdendo così 9 kg. Roberto Ciufoli è dimagrito quanto Awed, ben 16 kg passando da 75 a 59 kg. Cosa non molto diversa per Valentina Persia che in queste settimane ha perso 15 kg: ora pesa 60 rispetto ai 75 iniziali, mentre Miryea Stabile è quella che è dimagrita di meno, solo 6 kg passando da 59 a 53 kg.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Non da meno chi è arrivato in un secondo momento. Andrea Cerioli ha perso 16 kg, oggi ne pesa 64 rispetto agli 80 iniziali mentre Isolde Kostner è dimagrita 10 kg, passando da 60 a 50.