Laura Cremaschi, “pomeriggio di relax” e sensualità fatale: esplosiva – FOTO

Laura Cremaschi, il pomeriggio di relax invade Instagram di sensualità. Direttamente dal divano, sfoggia la sua bellezza in un tripudio di curve mozzafiato

Il successo di Laura Cremaschi aumenta ad “Avanti un Altro“, ma anche sui social, dove è molto attiva. Nel quiz più irriverente della tv prima nelle vesti di “Bonas“, attualmente “Reginetta del web“, entrambi i ruoli le sono fedeli anche nella realtà.

L’avvenente showgirl vanta infatti ben 1 milione di followers su Instagram, cifra che continua a crescere, anche grazie alla potenza delle sue immagini. Bellezza magnetica, colpisce i fan, lasciandoli spesso senza respiro.

L’ultimo scatto pubblicato esercita proprio tale effetto, in un look casual quanto sensuale, sfoggiato nell’ambiente di casa per un pomeriggio di relax.

Laura Cremaschi, bellezza esplosiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Non ci sono limiti e luoghi per il fascino lucente di Laura Cremaschi, che anche tra le mura di casa in versione casual riesce a conquistare il web. Si concede un pomeriggio di relax in compagnia dell’amico a quattro zampe, accucciato sul divano proprio accanto a lei, e la sua immagine richiede qualche minuto di ammirazione.

L’outfit è composto dal jeans in azzurro chiaro e dal top verde scollato, in una celebrazione della sua silhouette che travolge e seduce. I capelli lisci le incorniciano il viso per cadere sulle spalle, in un sorriso che è l’apoteosi della dolcezza: semplicemente divina.

Nonostante l’evidenza del suo splendore, non sempre la showgirl ha goduto di sicurezza nella sua estetica. Esperienza raccontata in un’intervista a DiPiùTv, dove ha confessato del periodo difficile trascorso in giovane età, quando si vergognava così tanto della sua immagine da non riuscire ad uscire di casa.

Il motivo sarebbe l’acne cistica che ne ha colpito il viso, deturpandolo momentaneamente, ma soprattutto compromettendone l’autostima. Ora è solo un ricordo che non ha lasciato alcun segno visibile, se non la consapevolezza di quanto superato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Laura Cremaschi rappresenta la perfezione, che coinvolge corpo e carisma, in un cocktail di qualità che la rendono irresistibile e straordinaria.