Ecco il messaggio celato dietro la T-Shirt bianca di Meghan Markle

Ha un significato importantissimo e stiamo per scoprire qual’è. La T-Shirt bianca di Meghan Markle sposa le tendenze moda di questa stagione, lascia innamorare con la sua semplicità e nasconde un messaggio significativo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

L’Ex Duchessa Meghan Markle è apparsa velocemente nel trailer di The Me You Can’t See. E’ proprio qui che l’abbiamo vista indossare una T-Shirt bianca che fa innamorare per la sua apparente semplicità.

La docuserie pubblicizzata dal trailer è quasi online: sarà visibile dal 21 Maggio su Apple TV+ e ci permetterà di vedere il Principe Harry con Oprah Winfrey affrontare delicati discorsi riguardo la salute mentale.

La pubblicità mandata in onda ieri da Apple TV ci mostra le immagini tanto dei due padroni di casa quanto di Meghan Markle. Seppur solamente per pochi secondi, la moglie di Harry fa capolino dietro le spalle del marito, in tutto il suo sorridente splendore, e con indosso la T-shirt bianca sulla quale scopriamo lo slogan Raising the Future. Chic ma non casuale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ecco il messaggio che ci lancia Meghan Markle con la sua T-Shirt bianca

Siamo davanti a un capo di Mère Soeur, un brand inglese che nasce per incoraggiare il sentimento di “sorellanza” tra madri.

Questo marchio di abbigliamento è stato il frutto del pensiero e del lavoro di Carrie Anne Roberts, sostenitrice dell’attività in rosa, dell’empowerment femminile, del reciproco sostegno tra donne (soprattutto madri sole) che cercano il modo per conciliare lavoro, famiglia, figli, casa e vita privata.

Leggi anche -> Abito nero cut-out? La nuova tendenza indossata da Elodie… wow!

Il sito web ufficiale del brand lascia questo messaggio proprio sulla pagina della nostra T-Shirt bianca: “comunque tu scelga di farlo e qualunque siano le tue scelte in quanto genitore, lo stiamo facendo. E’ il lavoro più grande e più difficile che tu abbia mai avuto”. Si tratta di un incoraggiamento e un riconoscimento della forza delle donne, del loro impegno nell’essere madri di tutto il mondo.

Carrie Anne Roberts ha infinitamente apprezzato la scelta di Meghan Markle e ha raccontato sui social la sua commovente reazione. Il suo brand nasce proprio quando si ritrovò sola, separata dal compagno, con un bambino di tre mesi.

Non si è persa d’animo davanti alle incomprensioni delle persone accanto a lei e ha lasciato che Instagram la guidasse all’interno di una community di madri che le hanno dato sostegno e le hanno trasmesso l’idea di questo nuovo viaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carrie Anne | Mère Soeur (@mre.soeur)

E non è la prima volta che l’Ex Duchessa mostra interesse verso questo marchio indipendente: già nel 2019 aveva indossato, per una visita in Sud Africa, una tutina Archie con la scritta The Future.

Ancora una volta, Meghan Markle ci mostra chiaramente un messaggio di cui è fortemente sostenitrice. E da lei non possiamo che aspettarci stima nei confronti di una donna che si è reinventata e ha fatto appello alla propria forza di madre per rimettersi in gioco nella vita e far valere sé stessa.