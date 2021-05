Anche la bellissima attrice Miriam Leone non sa darsi pace per la scomparsa del Maestro. Nessuno si sarebbe mai aspettato che così all’improvviso potesse lasciarci. Il messaggio di Miriam è straziante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone è un volto noto della televisione e del cinema italiano, anche lei si è unita al dolore che accomuna il mondo dello spettacolo e non solo. Oggi a 76 anni ci ha lasciati il Maestro Franco Battiato dopo aver combattuto contro una brutta malattia.

Battiato ha accompagnato intere generazioni con la sua musica che è stata la colonna sonora per la vita di molte persone. Un’artista poliedrico e versatile, Battiato ha saputo emozionare con le sue poesie.

La sua morte ha lasciato un vuoto nella vita di molte persone e nella musica italiana. Il cantante era malato da tempo e all’improvviso è arrivata la sua ora.

LEGGI ANCHE —> Denise Pipitone, “Sono 17 anni che so”, una lettera anonima tiene in allerta

Il messaggio di Miriam Leone è stato straziante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

LEGGI ANCHE —> Rosalinda e Zenga sbottano su Instagram: “Ci hanno sbattuti fuori”

La morte di Battiato ha colti tutti alla sprovvista, tantissimi sono stati i messaggi in onore del Maestro e tra questi compare anche quello di Miriam Leone che scrive: “Quannu erumu picciriddi. Ni ni vineumu sutta’ a’ to casa a Milu. Ca ‘ speranza ndo cori di vidiriti, Stranizze d’Amuri…Buon viaggio Maestro. Oggi più che mai metteremo la tua musica a palla… chè tutto l’universo obbedisce all’amore”.

Un messaggio che esprime ammirazione e dispiacere allo stesso tempo, la morte di Battiato è una grave perdita per la musica nazionale e internazionale.

Il Maestro si è spento a Milo, presso la sua abitazione. La notizia è stata diffusa dalla famiglia che ha deciso che i funerali saranno strettamente riservati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franco.Battiato (@franco.battiato_)

Il Maestro è stato una pietra miliare per la musica e la vita delle persone. Le sue strofe saranno impresse per sempre nel cuore della gente che lo ha amato come il grande artista che era.