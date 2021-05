Drammatico frontale tra due auto: morta una bambina, grave la madre

In un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di ieri in provincia di Perugia, una bambina di soli 4 anni ha perso la vita. Grave la madre.

Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Sp 172 tra Migiana e Mantignana, in provincia di Perugia. La piccola viaggiava a bordo di un’auto, condotta dalla madre, che si è scontrata frontalmente con un’altra vettura su cui si trovavano due ragazzi. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per la bimba, la madre è stata trasportata in ospedale, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni. In ospedale, con ferite meno gravi anche i due ragazzi.

Terribile incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 maggio, lungo la strada provinciale 172 nel territorio di Corciano (Perugia), tra le frazioni di Migiana e Mantignana.

Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Corriere dell’Umbria, una Fiat Punto grigia, con a bordo una donna ed una bambina di 4 anni, si è schiantata frontalmente, per cause ancora da accertare, contro un’altra auto, una Skoda Fabia su cui viaggiavano due ragazzi 20enni.

Immediato l’arrivo del personale medico del 118 e dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per la bimba non c’è stato nulla da fare, i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. La madre è stata, invece, trasportata d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Feriti meno gravemente i due giovani a bordo dell’altra auto trasportati in codice giallo in ospedale.

Oltre ai soccorsi, sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Corciano che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto costato la vita alla bambina ed accertare eventuali responsabilità.

Il tratto stradale interessato, riporta Il Corriere dell’Umbria, è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine.